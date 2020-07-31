Смоленская авиакатастрофа: самолет Качиньского могли подорвать изнутри

Катастрофа самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском могла произойти в результате двух взрывов. К такому выводу пришла парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы.

Об этом говорится в видео о результатах расследования, которое опубликовал председатель комиссии Антонио Мацеревич.

Как считают в комиссии польского Сейма, на борту президентского самолета Ту-154 произошли два взрыва.

Так, один взрыв произошел в дальней части левого крыла, а другой - непосредственно у фюзеляжа самолета. Об этом свидетельствуют состояние тела погибших и повреждения элементов самолета.

Кроме того, в отчете парламентской комиссии говорится, что на обломках президентского борта обнаружили следы трех видов взрывчатки - тротила, гексогена и пентрита.

Напомним, самолет Ту-154 с польским президентом, его женой и 86 членами правительственной делегации разбился 10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска. В результате катастрофы самолета погибли все, кто находился на борту.

Россия утверждает, что катастрофа произошла из-за якобы ошибки командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика, который якобы позволил посадку несмотря на плохие погодные условия. Однако в Польше российскую версию трагедии отвергают.

Напомним, осенью прошлого года польские эксперты прибыли в Россию, чтобы исследовать обломки самолета президента Качиньского; это был второй визит польской стороны в Россию за год.