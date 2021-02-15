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ЄС може схвалити санкції проти Росії через Навального у березні, - журналіст

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 15 лютого 2021 22:14
ЄС може схвалити санкції проти Росії через Навального у березні, - журналіст Фото: Олексій Навальний (twitter.com VladlenLos)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз може схвалити санкції проти Росії через ситуація з опозиціонером Олексієм Навальним та іншими порушеннями прав людини у березні цього року. Над санкціями почали працювати ще минулого тижня.

Про це розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці в Twitter.

За словами журналіста, зараз варто чекати на певну політичну домовленість щодо санкцій проти Росії, а офіційне схвалення заходів, ймовірно, відбудеться на саміті Європейського союзу в березні 2021 року.

"Санкції ЄС в роботі з минулого тижня. Вони не будуть готові до засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яку відбудеться 22 лютого. Тоді буде якась політична домовленість", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що ЄС почав розробку санкцій проти Росії за порушення прав людини та ситуацію з Навальним. Жодна з країн-учасниць ЄС не виступає проти введення нових санкцій.

Додамо, нещодавно в Росії заявили, що готові до розриву відносин з Євросоюзом. Водночас Москва не хоче бути ізольованою від світового життя.

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