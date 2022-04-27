ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками, - мер

Новость на русском →
Буча, Середа 27 квітня 2022 16:12
Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками, - мер Фото: мер Бучі Анатолій Федорук (tarasovsky-bucha info)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові в Бучі цілеспрямовано вбивали людей за складеними списками. Їх допомагали складати окупантам місцеві колаборанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Бучі Анатолія Федорука в коментарі канадському телеканалу CBC.

За словами мера, саме зрадники вказували імена і адреси місцевих жителів.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", - сказав Федорук.

Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові РФ - ред.) довольствувалися тими, хто залишився", - додав Федорук.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".

Додамо, під час окупації Київської області в передмістях столиці загарбники вбили понад 1000 мирних жителів. Більшість з них були застрелені. Тіла цивільних продовжують виявляти у звільнених містах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча
DAILY
Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі
Наталія Гурковськаредактор стрічки новин Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі