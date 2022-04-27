Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками, - мер

Російські військові в Бучі цілеспрямовано вбивали людей за складеними списками. Їх допомагали складати окупантам місцеві колаборанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Бучі Анатолія Федорука в коментарі канадському телеканалу CBC .

За словами мера, саме зрадники вказували імена і адреси місцевих жителів.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", - сказав Федорук.

Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові РФ - ред.) довольствувалися тими, хто залишився", - додав Федорук.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".

Додамо, під час окупації Київської області в передмістях столиці загарбники вбили понад 1000 мирних жителів. Більшість з них були застрелені. Тіла цивільних продовжують виявляти у звільнених містах.

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