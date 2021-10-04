ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У роботі Instagram, Facebook та WhatsApp стався масштабний збій

Новость на русском →
США , Понеділок 04 жовтня 2021 19:00
У роботі Instagram, Facebook та WhatsApp стався масштабний збій Фото: у роботі Instagram, Facebook та WhatsApp стався масштабний збій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Instagram, Facebook та WhatsApp стали одночасно недоступні для користувачів усього світу. Подробиці збою наразі невідомі.

Подробиці збою - в матеріалі РБК-Україна.

Глобальний збій стався в роботі Instagram, Facebook, WhatsApp. Не працюють ні сайти, ні додатки.

Варто відзначити, що сервіси стали одночасно недоступні близько о 18:40 за київським часом. Збій носить глобальний характер.

На роботу Facebook скаржаться користувачі цент Центральної та Західної Європи.

Фото: збій в роботі Facebook (downdetector)

Зокрема, збій WhatsApp спостерігається на території Західної Європи, східної частини США та Мексики.

Фото: збій в роботі WhatsApp (downdetector)

Instagram припинив працювати у користувачів з Західної Європи, східної та західної частини США.

Фото: збій в роботі Instagram (downdetector)

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Instagram WhatsApp
NEWS
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів