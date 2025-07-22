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Сметанина назначили и.о. гендиректора "Укроборонпрома"

Киев, Вторник 22 июля 2025 21:14
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Сметанина назначили и.о. гендиректора "Укроборонпрома" Фото: Герман Сметанин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Герман Сметанин стал исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома". Соответствующее решение принял наблюдательный совет компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром" в Facebook.

"Это решение принято на основе профессиональной оценки Германа Сметанина как специалиста с глубоким опытом в оборонной промышленности, управленческими компетенциями и стратегическим видением развития отрасли", - уточнили в "Укроборонпроме".

Также наблюдательный совет объявил открытый и прозрачный конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома". Герман Сметанин сможет принять участие в конкурсе на общих условиях.

Отбор кандидатов и предварительную оценку проведет украинский офис международной рекрутинговой компании Odgers Berndtson, которая занимается поиском топ-менеджеров.

К слову, до Сметанина гендиректором "Укроборонпрома" был Олег Гуляка. Он перешел на новую должность.

Герман Сметанин

Герман Сметанин родился 8 октября 1992 года в Харькове. Получил инженерное образование в Харьковском национальном университете городского хозяйства и прошёл обучение в КПИ имени Игоря Сикорского.

С 2021 года занимал руководящие должности на оборонных предприятиях Украины: сначала возглавлял Харьковский бронетанковый завод, а в 2023 году был назначен директором завода имени Малышева.

Уже в июне 2023-го Сметанин стал генеральным директором АО "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").

5 сентября 2024 года он возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Эту должность Сметанин занимал до 16 июля 2025 года.

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