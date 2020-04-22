Смертність від коронавірусу в Україні одна із найнижчих, - Шмигаль

Рівень смертності від коронавірусу в Україні є одним із найнижчих і становить 2,7%. Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, такий рівень летальності говорить про те, що запроваджені державою обмеження були вчасними та ефективними.

"Наразі в Україні один з найнижчих показників по рівню летальності від коронавірусу, це 2,7%. Така статистика поки що зростає по країні, хоча вона є найменшою серед наших країн-сусідів. Приблизно такі дані є у Фінляндії та Норвегії", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, за останні 24 години внаслідок COVID-19 померли 13 українців. Станом на 9:30 22 квітня, кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася до 174.

Також повідомлялося, що сьогодні Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що Україна ще не пройшла пік захворюваності коронавірусом. За його словами, пік інфікувань COVID-19 очікується між 3 і 8 травня.