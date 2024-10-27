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Смерти списываются на войну. Разведка обнародовала новый перехват разговоров россиян

Белгород, Воскресенье 27 октября 2024 12:00
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Смерти списываются на войну. Разведка обнародовала новый перехват разговоров россиян Фото: россияне списывают случайные смерти на войну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка опубликовала новый перехват разговоров россиян. Оно подтверждает, что в РФ случайные смерти списываются на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Опубликованный радиоперехват - это разговор россиян из Белгородской области. Сотрудник скорой помощи и местный житель рассказывают детали истории смерти оккупанта.

Оказалось, что солдат решил прокатиться на мопеде, но попал в ДТП. Россиян погиб в результате аварии. После смертельной поездки на мопеде он будет похоронен как погибший во время боевых действий.

"Ну, так он, что помер, солдат этот, да? А куда он ехал на этом скутере? Ну, он и головой, наверно, ударился еще. А мопед с администрации, да? Сейчас еще тому, скажут, на**я ты давал мопед? Ну, а теперь повезут хоронить, как погиб при исполнении", - сказал россиянин.

Напомним, ранее ГУР Минобороны опубликовал перехват российских солдат, воюющих в Курской области. Они заявили, что оккупанты готовятся встречать военных КНДР.

По словам россиян, к каждым 30 военным-иностранцам приставят трех оккупантов и переводчика.

Следует добавить, что российский режим скрывает потери своих войск в войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже более 689 тысяч солдат.

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Российская Федерация Главное управление разведки ГУР Белгородская область
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