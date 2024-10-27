Смерти списываются на войну. Разведка обнародовала новый перехват разговоров россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Опубликованный радиоперехват - это разговор россиян из Белгородской области. Сотрудник скорой помощи и местный житель рассказывают детали истории смерти оккупанта.

Оказалось, что солдат решил прокатиться на мопеде, но попал в ДТП. Россиян погиб в результате аварии. После смертельной поездки на мопеде он будет похоронен как погибший во время боевых действий.

"Ну, так он, что помер, солдат этот, да? А куда он ехал на этом скутере? Ну, он и головой, наверно, ударился еще. А мопед с администрации, да? Сейчас еще тому, скажут, на**я ты давал мопед? Ну, а теперь повезут хоронить, как погиб при исполнении", - сказал россиянин.