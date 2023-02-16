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Смерти, которые приносит война, на них не влияют, - Антипович о возможности революции в РФ

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Четверг 16 февраля 2023 11:41
Смерти, которые приносит война, на них не влияют, - Антипович о возможности революции в РФ Фото: Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

На сегодняшний день возможность революции в России из-за войны против Украины крайне мала.

Об этом РБК-Украина рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Социолог отметил, что на россиян не влияют смерти их сограждан, которые приносит война против Украины, поскольку на 144 миллиона населения количество потерь - процент.

"Экономика, которая также снижается и рушится, голодные бунты - это, наверное, более эффективно и каждый россиянин может почувствовать это на себе. Но какое отношение это имеет к СВО? Никакое, это "Запад душит санкциями", к войне это не привязывают", - добавил Антипович.

Напомним, ранее в украинской разведке говорили, что в России изменится режим в результате бунта населения. При это будет не осмысленный протест, а именно бунт, так как в РФ нет гражданского общества.

Кроме того, руководитель ГУР Кирилл Буданов предположил, что после войны РФ может развалиться на несколько субъектов.

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