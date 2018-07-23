Смертельное ДТП в Житомирской области: суд отправил владельца маршрутки под домашний арест

ДТП в Житомирской области произошло 20 июля

Королевский районный суд Житомира сегодня, 23 июля 2018 года, отправил под домашний арест владельца маршрутки, которая попала в масштабную аварию в с. Глыбочица, Петра Луцика. Об этом сообщает местное издание Житомир-online.

ДТП в Житомирской области произошло 20 июля - в результате столкновения маршрутки и грузовика на трассе Киев-Чоп погибли 10 человек.

"Петру Луцику - владельцу маршрутки, которая попала в масштабную аварию в с. Глыбочица, житомирский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках судебного заседания сторона обвинения сообщила, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза, в свою очередь, Луцик это опровергал и не признал свою вину.

Сообщается, что Луцику инкриминируют ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 июля прокуратура Житомирской области сообщила Луцику о подозрении.

Отметим, в ДТП в Житомирской области погибли двое россиян, в том числе ребенок, и гражданин Грузии.