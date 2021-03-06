Про причини не говорять. З'явилися подробиці ДТП з українцями у Польщі

Сьогодні, 6 березня, у Польщі сталося дорожньо-транспортна пригода з українським автобусом, в результаті якої загинули 5 людей. З'явилися нові подробиці, однак причини аварії поки не відомі.

Скільки постраждалих і загиблих

Керівниця Підкарпатського воєводства, де сталася аварія, Єва Лениарт повідомила, що загинули 5 осіб, в лікарнях перебувають 29 осіб, у тому числі 14 у важкому стані. Автобусом приїхали 57 осіб, у тому числі двоє водіїв. Всі пасажири - громадяни України.

Вона повідомила, що польська влада перебуває в постійному контакті з Генеральним консулом України в Любліні, а також з послом України в Польщі.

За її словами, представник консульства знаходиться за місцем перебування людей, які не потребують госпіталізації. Для цих людей організований альтернативний транспорт, щоб вони могли продовжити свою подорож відповідно до пункту призначення.

Причини ДТП поки невідомі

Заступник районного прокурора Пшемисля Беата Старзецка вже завершила огляд місця події і самого автобуса. Проте в поліції говорять, що поки рано щось говорити про причини інциденту.

"Що стосується причин аварії, то поки рано говорити про неї, вона стане предметом підготовчого провадження під наглядом прокуратури. Безумовно, це потребує часу, ймовірно, буде експерт в області дорожньо-транспортних пригод, який прокоментує технічний стан, а також інші обставини усього події, - повідомив заступник начальника обласної поліції Збігнєв Сова.

Автобус з невідомих причин зійшов з дороги, зламав огорожу і впав у канаву. На даний момент відомо, що двоє водіїв були тверезими - один з них у важкому стані. Організованої поїздки не було на автобусі - по дорозі підбирали різних пасажирів.