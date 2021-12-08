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Смертельна ДТП під Черніговом: водію вантажівки вручили підозру

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Чернігів, Середа 08 грудня 2021 13:34
Смертельна ДТП під Черніговом: водію вантажівки вручили підозру Фото: водію вантажівки вручили підозру через ДТП під Черніговом (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Анастасія Рокитна

У Чернігівській області в результаті серйозної ДТП з маршруткою загинули 13 людей. Водію вантажівки вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василини.

За результатами слідства буде надано правову оцінку усім без виключення обставинам, що призвели до ДТП.

"Сьогодні слідчий за погодженням з прокурором вручив 44-річному водієві вантажівки повідомлення про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3. ст. 286 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ц зв'язку з трагічними подіями 7 грудня біля Брусилова в області оголошено День жалоби, зазначив представник прокуратури.

Раніше стало відомо, що поліція затримала водія вантажівки, який міг стати винуватцем ДТП під Черніговом.

Нагадаємо, ймовірними причинами цієї ДТП є несприятливі погодні умови, слизька дорога і поганий технічний стан автобуса.

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