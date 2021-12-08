Смертельна ДТП під Черніговом: водію вантажівки вручили підозру
У Чернігівській області в результаті серйозної ДТП з маршруткою загинули 13 людей. Водію вантажівки вручили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василини.
За результатами слідства буде надано правову оцінку усім без виключення обставинам, що призвели до ДТП.
"Сьогодні слідчий за погодженням з прокурором вручив 44-річному водієві вантажівки повідомлення про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3. ст. 286 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ц зв'язку з трагічними подіями 7 грудня біля Брусилова в області оголошено День жалоби, зазначив представник прокуратури.
Раніше стало відомо, що поліція затримала водія вантажівки, який міг стати винуватцем ДТП під Черніговом.
Нагадаємо, ймовірними причинами цієї ДТП є несприятливі погодні умови, слизька дорога і поганий технічний стан автобуса.