Смертельна ДТП з автобусом на Рівненщині: з'явилися подробиці (відео)

3 травня близько 19:50 у с. Ситне Дубенського району на автошляху "Київ-Чоп" сталося зіткнення бензовозу з автобусом з послідуючим загоранням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Постраждалих доставили в лікарні міст Дубно (7) і Радивилів (5). На місці події працюють 7 бригад швидкої допомоги, 7 патрульних екіпажів, 7 одиниць техніки і 44 працівники ДСНС. Патрульні організували об‘їзд транспорту зі сторони Рівного та Львова.", - повідомив Коваль.

Він повідомляє про 16 загиблих та 12 постраждалих. Точна кількість встановлюється.

Раніше ми повідомляли, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом ДТП у Черкаській області, в якому загинуло четверо людей. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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