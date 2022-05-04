Зеленський про смертельну ДТП у Рівненській області: жертв може бути більше

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП у Рівненській області з автобусом і бензовозом, в якому загинули 17 людей. Глава держави зазначив, що жертв масштабної аварії може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення президента.

"Сьогодні маємо ще одну трагічну новину. У Рівненській області сталася жахлива дорожньо-транспортна аварія. Зіткнулися автобус, легковик, бензовоз. Станом на зараз вже 17 загиблих, але жертв може бути більше", - заявив Зеленський.

Глава держави висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій ДТП.

"Доручив надати всю необхідну допомогу тим, хто постраждав", - додав президент.