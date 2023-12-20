RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судье Тандыру продлили меру пресечения

Фото: Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он сбил насмерть бойца Нацгвардии на блокпосту в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд продлил Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Алексей Тандыр будет оставаться под стражей до как минимум 17 февраля 2024 года.

Что известно о ДТП

Как установило следствие, ночью 26 мая 2023 глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позже адвокаты Тандыра подали апелляцию, но суд оставил подозреваемого за решеткой.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудДТПКиевМера пресечения