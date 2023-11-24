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Смертельное ДТП на блокпосту с нацгвардейцами: дело передали в суд

Фото: дело о смертельном ДТП на блокпосту в Киеве передано в суд (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталья Юрченко

Дело о смертельном ДТП с нацгвардейцами на блокпосту в Киеве передали в суд. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

ДТП произошло ночью 25 июля. Известно, что 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген" на проспекте Берестейском на большой скорости сбил двух бойцов Национальной гвардии, а также протаранил еще два автомобиля. В одной из них был военный, сотрудник ТЦК.

В результате аварии 49-летний нацгвардеец погиб на месте, 26-летний солдат попал в больницу. Еще одному пострадавшему военному была оказана помощь на месте.

Злоумышленнику вручили подозрение по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Обвинительный акт направили в Святошинский районный суд.

Водителю грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

 

Фото: дело о смертельном ДТП на блокпосту в Киеве передано в суд (facebook.com/UA.KyivPolice)

ДТП на блокпостах

Напомним, самым громким делом о гибели военного из-за ДТП стала авария с участием главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Он возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Кроме того, 7 ноября в Закарпатье автомобиль сбил пограничника на блокпосту. Военного госпитализировали с травмами.

По данным МВД, на блокпостах по всей стране с начала полномасштабной войны в результате ДТП погибли 11 военных. Еще 37 служащих получили ранения.

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