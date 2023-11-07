ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Закарпатье автомобиль сбил пограничника на блокпосту

Закарпатская область, Вторник 07 ноября 2023 22:13
UA EN RU
На Закарпатье автомобиль сбил пограничника на блокпосту Фото: в Закарпатье сбили пограничника на блокпосту (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области на одном из блокпостов автомобиль сбил военнослужащего пограничной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Инцидент произошел сегодня в селе Яноши Береговского района. По данным полиции, 34-летний водитель Audi обгонял автомобиль, остановившийся на блокпосте для проверки, и сбил 21-летнего пограничника, который как раз находился на проезжей части.

Пострадавшего пограничника с многочисленными травмами разной степени тяжести госпитализировали, а водителя Audi задержали и поместили в изолятор временного содержания. На момент инцидента водитель был трезв.

Правоохранители по факту ДТП возбудили уголовное дело. Водителю Audi грозит до 8 лет за решеткой.

Напомним, сегодня ночью в одном из районов Киева автомобиль сбил пограничницу на блокпосте. Наезд произошел тогда, когда пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

А в ночь на 22 октября на въезде в Киев со стороны Броваров автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Кроме того, 25 июля на блокпосте у станции метро "Святошин" в результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, а еще двое военных пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Закарпатье Закарпатская область прикордонники
NEWS
Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия
Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки