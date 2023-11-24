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Смертельна ДТП на блокпосту з нацгвардійцями: справу передали до суду

Фото: справу про смертельне ДТП на блокпосту у Києві передали до суду (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталія Юрченко

Справу про смертельне ДТП з нацгвардійцями на блокпосту у Києві передали до суду. Водію загрожує до 8 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

ДТП сталася вночі 25 липня. Відомо, що 23-річний водій автомобіля "Фольксваген" на проспекті Берестейському на великій швидкості збив двох бійців Національної гвардії, а також протаранив ще дві автівки. В одній з них був військовий, співробітник ТЦК.

Внаслідок аварії 49-річний нацгвардієць загинув на місці, 26-річний солдат потрапив до лікарні. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

Зловмиснику вручили підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обвинувальний акт направили до Святошинського районного суду.

Водію загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

 

Фото: справу про смертельне ДТП на блокпосту у Києві передали до суду (facebook.com/UA.KyivPolice)

ДТП на блокпостах

Нагадаємо, найгучнішою справою про загибель військового через ДТП стала аварія за участі голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Він біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Крім того, 7 листопада на Закарпатті автомобіль збив прикордонника на блокпосту. Військового госпіталізували з травмами.

За даними МВС, на блокпостах по всій країні з початку повномасштабної війни внаслідок ДТП загинули 11 військових. Ще 37 службовців отримали поранення.

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