Смерть дитини в Запоріжжі: власницю нелегального дитсадка відправили під варту

Шевченківський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід власниці нелегального дитячого садка, в якому померла однорічна дитина. Жінку взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури в Запорізькій області.

Як зазначили правоохоронці, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

"Шевченківський районний суд Запоріжжя задовольнив клопотання сторони обвинувачення про обрання підозрюваної у вбивстві малолітньої дитини захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави", - повідомили в прокуратурі.

Відзначимо, 29 травня в Запоріжжі померла однорічна дівчинка, яка на той час дитячому саду, який без дозвільних документів був облаштований у квартирі багатоповерхового будинку. Як встановили медики, дитина померла в результаті задухи від блювоти.

Раніше РБК-Україна писало, що за фактом смерті дитини про підозру повідомили власниці нелегального дитячого садка за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області наприкінці квітня правоохоронці затримали жінку за підозрою у вбивстві власної дочки.