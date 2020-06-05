Смерть ребенка в Запорожье: владелицу нелегального детсада отправили под стражу

Шевченковский районный суд Запорожья избрал меру пресечения владелице нелегального детского сада, в котором умер однолетний ребенок. Женщину взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Запорожской области.

Как отметили правоохранители, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

"Шевченковский районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании подозреваемой в убийстве малолетнего ребенка пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Отметим, 29 мая в Запорожье скончалась однолетняя девочка, которая на то время детском саду, который без разрешительных документов был обустроен в квартире многоэтажного дома. Как установили медики, ребенок скончался в результате удушья от рвоты.

Ранее РБК-Украина писало, что по факту смерти ребенка о подозрении сообщили владелице нелегального детского сада по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области в конце апреля правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве собственной дочери.