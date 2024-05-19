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Вертолет с президентом Ирана совершил грубую посадку

Иран, Воскресенье 19 мая 2024 16:15
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Вертолет с президентом Ирана совершил грубую посадку Фото: президент Ирана Ибрагим Раис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 мая, вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту совершил грубую посадку,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно первым сообщениям, вертолет, на борту которого находился президент Ирана, совершил грубую посадку. К месту происшествия направляются все спасательные службы.

Иранские СМИ предоставили противоречивые сообщения об инциденте, однако официального подтверждения пока нет.

Обновлено в 16:22.

На борту вертолета, кроме президента, находился и глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан.

Предварительно есть вероятность, что погибших на борту нет. Один из пассажиров президентского борта уже вышел на связь.

Как пишет иранское издание Tasnim, на место происшествия в горной местности направляются спасатели, но ситуацию усложняет туман.

Обновлено в 16:41.

Агентство Mehr сообщило, что с президентом Ирана пока все в порядке, он едет в Тебриз на автомобиле в составе кортежа.

Напомним, в начале года в авиакатастрофе погиб бывший президент Чили Себастьян Пиньера.

До этого мы сообщали, что в Бельгии самолет врезался в автомобиль. В результате авиатрощи погибли два гражданина Германии.

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