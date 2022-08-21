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Начальника СБУ Кіровоградської області знайшли мертвим

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Кропивницький, Неділя 21 серпня 2022 09:44
Начальника СБУ Кіровоградської області знайшли мертвим Фото: начальника СБУ Кіровоградської області знайшли мертвим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Причини його смерті з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Гречка".

Вказано, що інформація про смерть керівника обласного управління СБУ з'явилася сьогодні вночі, згодом цю інформацію підтвердили місцевому виданню правоохоронці.

ЗМІ повідомляють, що тіло було знайдено в суботу ввечері, 21 липня.

"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Семеновича Наконечного", - повідомила виданню керівниця прес-служби СБУ Юлія Ткач.

ЗМІ повідомляють про самогубство

Варто зазначити, як написав у своєму Телеграм-каналі депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь, за інформацією ЗМІ начальник управління СБУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний здійснив самогубство.

"Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію та повідомили подробиці.За попередньою версією полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці", - пише Лаврусь.

Що про нього відомо

Олександр Наконечний обіймав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року. Зокрема, указ про його призначення президент підписав 16 січня 2021 року.

До цього він два роки служив у контррозвідці та більш як десять в управлінні боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Київському управлінні.

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Служба безпеки України Кропивницька область
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