Без смартфона тоже можно: как украинцам пользоваться е-рецептами и е-направлениями

Смартфон для ЕСОЗ не требуется

Для регистрации в электронной системе здравоохранения не обязательно иметь смартфон или мобильный телефон. Пациента может зарегистрировать медицинский работник при обращении к врачу или в учреждении здравоохранения.

Во время регистрации необходимо выбрать способ аутентификации - по номеру телефона или по документу. Именно через него система подтверждает личность пациента.

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Если есть обычный кнопочный телефон

Даже без смартфона пациент может получать SMS-сообщения от ЕСОЗ. На обычный мобильный телефон будут поступать сообщения о:

е-рецепты;

е-направление;

медицинские заключения;

другие электронные медицинские документы.

Главное условие - в системе должен быть указан актуальный номер телефона.

Что делать, если телефона нет вообще

Отсутствие телефона не лишает права пользоваться цифровыми медицинскими услугами. В этом случае можно выбрать аутентификацию по документу.

Во время визита к врачу достаточно предъявить документ, внесенный в ЕСОЗ. SMS-сообщения не будут поступать, но пациент сможет получать е-рецепты, е-направление и другие электронные медицинские услуги.

При необходимости медик также может выдать бумажную памятку с информацией об е-рецепте или е-направлении.

Как изменить способ аутентификации

Проверить или изменить номер телефона или метод проверки подлинности можно в Кабинете пациента.

Если человек им не пользуется, достаточно обратиться к семейному врачу или другому медицинскому работнику - они помогут проверить данные и при необходимости обновить их.

Следует сделать это, если вы сменили номер телефона или хотите начать получать сообщения от ЕСОЗ через SMS.