Без смартфона теж можна: як українцям користуватися е-рецептами та е-направленнями
Українці можуть користуватися цифровими медичними послугами навіть без смартфона чи мобільних застосунків. Для цього достатньо звичайного телефону з SMS або автентифікації за документом в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
Смартфон для ЕСОЗ не потрібен
Для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я не обов'язково мати смартфон чи навіть мобільний телефон. Пацієнта може зареєструвати медичний працівник під час звернення до лікаря або в закладі охорони здоров'я.
Під час реєстрації потрібно лише обрати спосіб автентифікації - за номером телефону або за документом. Саме через нього система підтверджує особу пацієнта.
Якщо є звичайний кнопковий телефон
Навіть без смартфона пацієнт може отримувати SMS-повідомлення від ЕСОЗ. На звичайний мобільний телефон надходитимуть повідомлення про:
- е-рецепти;
- е-направлення;
- медичні висновки;
- інші електронні медичні документи.
Головна умова - у системі має бути вказаний актуальний номер телефону.
Що робити, якщо телефону немає взагалі
Відсутність телефону не позбавляє права користуватися цифровими медичними послугами. У такому разі можна обрати автентифікацію за документом.
Під час візиту до лікаря достатньо пред'явити документ, який внесений до запису в ЕСОЗ. SMS-повідомлення не надходитимуть, але пацієнт зможе отримувати е-рецепти, е-направлення та інші електронні медичні послуги.
За потреби медик також може видати паперову пам'ятку з інформацією про е-рецепт або е-направлення.
Як змінити спосіб автентифікації
Перевірити або змінити номер телефону чи метод автентифікації можна в Кабінеті пацієнта.
Якщо людина ним не користується, достатньо звернутися до сімейного лікаря або іншого медичного працівника - вони допоможуть перевірити дані та за потреби оновити їх.
Варто зробити це, якщо ви змінили номер телефону або хочете почати отримувати повідомлення від ЕСОЗ через SMS.
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