Без смартфона теж можна: як українцям користуватися е-рецептами та е-направленнями

Смартфон для ЕСОЗ не потрібен

Для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я не обов'язково мати смартфон чи навіть мобільний телефон. Пацієнта може зареєструвати медичний працівник під час звернення до лікаря або в закладі охорони здоров'я.

Під час реєстрації потрібно лише обрати спосіб автентифікації - за номером телефону або за документом. Саме через нього система підтверджує особу пацієнта.

Читайте також: Українців попередили про труднощі з оформленням електронних рецептів та направлень

Якщо є звичайний кнопковий телефон

Навіть без смартфона пацієнт може отримувати SMS-повідомлення від ЕСОЗ. На звичайний мобільний телефон надходитимуть повідомлення про:

е-рецепти;

е-направлення;

медичні висновки;

інші електронні медичні документи.

Головна умова - у системі має бути вказаний актуальний номер телефону.

Що робити, якщо телефону немає взагалі

Відсутність телефону не позбавляє права користуватися цифровими медичними послугами. У такому разі можна обрати автентифікацію за документом.

Під час візиту до лікаря достатньо пред'явити документ, який внесений до запису в ЕСОЗ. SMS-повідомлення не надходитимуть, але пацієнт зможе отримувати е-рецепти, е-направлення та інші електронні медичні послуги.

За потреби медик також може видати паперову пам'ятку з інформацією про е-рецепт або е-направлення.

Як змінити спосіб автентифікації

Перевірити або змінити номер телефону чи метод автентифікації можна в Кабінеті пацієнта.

Якщо людина ним не користується, достатньо звернутися до сімейного лікаря або іншого медичного працівника - вони допоможуть перевірити дані та за потреби оновити їх.

Варто зробити це, якщо ви змінили номер телефону або хочете почати отримувати повідомлення від ЕСОЗ через SMS.