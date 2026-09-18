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Без смартфона теж можна: як українцям користуватися е-рецептами та е-направленнями

18:31 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
Без смартфона теж можна: як українцям користуватися е-рецептами та е-направленнями Що треба знати пацієнтам про е-рецепти та е-направлення (фото: Getty Images)
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Українці можуть користуватися цифровими медичними послугами навіть без смартфона чи мобільних застосунків. Для цього достатньо звичайного телефону з SMS або автентифікації за документом в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.

Смартфон для ЕСОЗ не потрібен

Для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я не обов'язково мати смартфон чи навіть мобільний телефон. Пацієнта може зареєструвати медичний працівник під час звернення до лікаря або в закладі охорони здоров'я.

Під час реєстрації потрібно лише обрати спосіб автентифікації - за номером телефону або за документом. Саме через нього система підтверджує особу пацієнта.

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Якщо є звичайний кнопковий телефон

Навіть без смартфона пацієнт може отримувати SMS-повідомлення від ЕСОЗ. На звичайний мобільний телефон надходитимуть повідомлення про:

  • е-рецепти;
  • е-направлення;
  • медичні висновки;
  • інші електронні медичні документи.

Головна умова - у системі має бути вказаний актуальний номер телефону.

Що робити, якщо телефону немає взагалі

Відсутність телефону не позбавляє права користуватися цифровими медичними послугами. У такому разі можна обрати автентифікацію за документом.

Під час візиту до лікаря достатньо пред'явити документ, який внесений до запису в ЕСОЗ. SMS-повідомлення не надходитимуть, але пацієнт зможе отримувати е-рецепти, е-направлення та інші електронні медичні послуги.

За потреби медик також може видати паперову пам'ятку з інформацією про е-рецепт або е-направлення.

Як змінити спосіб автентифікації

Перевірити або змінити номер телефону чи метод автентифікації можна в Кабінеті пацієнта.

Якщо людина ним не користується, достатньо звернутися до сімейного лікаря або іншого медичного працівника - вони допоможуть перевірити дані та за потреби оновити їх.

Варто зробити це, якщо ви змінили номер телефону або хочете почати отримувати повідомлення від ЕСОЗ через SMS.

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Раніше ми писали про те, що в Україні почали доставляти препарати за програмою "Доступні ліки" безпілотниками. Йдеться про віддалені села та прифронтові громади, де ускладнена доставка й відсутні аптеки.

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