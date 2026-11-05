Смартфон превратится в геймпад: как Microsoft обновила облачный Xbox

Смартфон как пульт управления

Новая функция позволяет использовать смартфон в качестве полноценного контроллера во время трансляции игр через Xbox Cloud Gaming на поддерживаемых телевизорах.

Интерфейс открывается автоматически через браузер, поэтому загружать отдельные приложения не нужно. Для некоторых игр разработчики предусмотрели специальные кастомизированные раскладки кнопок.

Чтобы использовать эту опцию на телевизоре, перейдите к разделу Settings > Account в облачном интерфейсе и активируйте Preview Features.

Прямое Wi-Fi подключение для Nano Controller

Для уменьшения задержки ввода (input lag) Microsoft запускает функцию подключения нового компактного Nano Controller непосредственно к облачным серверам через Wi-Fi (технология Cloud Connect), минуя подключение через Bluetooth к телевизору.

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Особенности настройки и ограничения функции

В настоящее время опция доступна только пользователям в США.

Начальная настройка осуществляется через приложение Xbox beta на Android или Xbox Accessories на ПК (для компьютеров требуется участие в программе предварительного тестирования Xbox Insider).

После настройки геймпад подключается к домашней сети Wi-Fi и автоматически связывается с облачной сессией Xbox при запуске игры.

Обе нововведенные опции находятся в статусе предварительного тестирования, поэтому перечень совместимых устройств и игр может быть ограничен.

Интересно, что подобный подход к использованию Wi-Fi контроллеров и мобильных устройств в качестве пульта ранее использовался в закрытом сервисе Google Stadia.