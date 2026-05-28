Смартфон за 46 800 долларов: как Vertu превратила новый флагман в ИИ-инструмент для CEO

13:13 28.05.2026 Чт
3 мин
Чем удивит ультрадорогой гаджет?
aimg Ольга Завада
Лакшери-смартфоны все еще популярны на рынке (скриншот: Vertu)
Бренд премиальных смартфонов Vertu официально презентовал свое новое флагманское устройство - складной Alphafold. Новинка оснащена передовым ИИ, который интегрируется в корпоративные системы, и ориентирована на руководителей компаний и топ-менеджеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vertu.

Роскошные материалы и "космическая" стоимость

Новый Alphafold продолжает многолетнюю стратегию Vertu по позиционированию смартфонов как символов высокого социального статуса. Базовая версия, отделанная телячьей кожей, стартует от 6 880 долларов.

Для самых требовательных клиентов компания предлагает модификации с эксклюзивным дизайном: отделкой из кожи аллигатора, деталями из 18-каратного золота и инкрустацией натуральными бриллиантами.

Стоимость стандартной комплектации достигает 46 800 долларов, а по желанию клиента возможна дальнейшая индивидуальная кастомизация.

Релиз является очередной попыткой компании со штаб-квартирой в Гонконге вернуть былую популярность. В свое время бренд доминировал в сегменте роскошных гаджетов благодаря элитным материалам и встроенной службе консьерж-сервиса, однако потерял позиции после появления iPhone.

Теперь Vertu делает ставку на сочетание премиального железа и ИИ-инструментов для бизнеса.

Цифровой секретарь: возможности ИИ-агента Hermes

Главной программной особенностью Alphafold является интегрированный интеллектуальный помощник Hermes Agent, созданный на базе разработок от Nous Research.

В отличие от обычных голосовых ассистентов, Hermes разработан для координации сложных рабочих процессов. ИИ способен напрямую подключаться к закрытым корпоративным системам управления предприятием (ERP) и взаимодействовать с клиентами (CRM).

С помощью обычных голосовых команд или текстовых запросов пользователь может:

  • утверждать операционные документы;
  • управлять бизнес-календарем и расписанием встреч;
  • отслеживать глобальную аналитику продаж;
  • планировать деловые поездки и формировать отчеты.

Смартфон умеет автоматически перенаправлять сложные запросы между различными передовыми нейросетями, включая GPT от OpenAI, Claude от Anthropic и Gemini от Google.

Система также интегрирована с более 80 популярными приложениями для организации сквозных рабочих процессов.

Безопасность данных

Поскольку устройство работает с конфиденциальной коммерческой информацией, особое внимание уделили приватности. Alphafold получил фирменный чип безопасности A5, который физически изолирует биометрические данные, пароли и корпоративные сведения от основной операционной системы.

Сложная аналитика обрабатывается локально на устройстве, а запросы, отправляемые на внешние облачные серверы ИИ, проходят предварительную токенизацию и анонимизацию.

В то же время в компании признают, что архитектура безопасности еще не проходила независимый сторонний аудит, но это пока и не является приоритетом.

Технические характеристики

Смартфон работает на базе передового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Складной внутренний дисплей имеет диагональ 8,05 дюйма, а внешний вспомогательный экран - 6,53 дюйма.

Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч, поддерживает технологию спутниковой связи и имеет тройную камеру с главным и ультраширокоугольным модулями на 50 Мп, а также телеобъективом на 5 Мп.

Шарнирный механизм изготовлен с использованием титана и углеродного волокна и рассчитан на 650 000 сгибаний.

Первая лимитированная партия Alphafold в количестве 115 единиц поступит клиентам уже на этой неделе.

