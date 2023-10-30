Смарт-мобилизация, дроны в школьной программе и Starlink Маска: главное из интервью Федорова

Производство дронов

"Мы сможем производить больше БПЛА, чем производит Россия, только если будем открывать рынок и давать возможность предпринимателям масштабировать производство, никогда ни один институт, ни одна вертикаль не сможет производить больше, чем предприниматель, умеющий масштабировать производство", - заявил Федоров.

Министр добавил, что в Украине уже есть некая категория дронов, производство которых в этом году он прогнозирует на уровне десятков тысяч.

Кроме того, Федоров отметил, что в перспективе в каждом районе должна быть школа, где дети в рамках предмета "Защита Украины" смогут научиться пилотировать дрон. Также такие программы хотят ввести и в университетах.

Starlink Маска

Федоров называет Starlink Илона Маска критической инфраструктурой для войны. Но при этом, министр отмечает, что есть Маск, который выдает много Starlink, быструю логистику и лучшие прайсы, а есть и другой Маск - X.com, "который делает разные заявления, которые мы не поддерживаем, как и все в Украине, и для нас вообще дико слушать то, что он говорит".

Реестр военнообязанных

Что касается реестра "Оберіг", Федоров утверждает, что он был еще до полномасштабного вторжения и каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных.

"Теперь все будет построено таким образом, что когда человек приходит в военкомат, уже сразу информация находится в этой системе. По сути это автоматизация работы военкоматов, которая убирает эти очереди, окошки и т.д. Это о сервисе в самом военкомате. С другой точки зрения, это о качественных данных, позволяющих ВСУ, главнокомандующему принимать управленческие решения, сколько людей мобилизовать, кто ему нужен и так далее", - объяснил он.

При этом, Федоров считает, что хорошим вариантом для военнообязанных была бы возможность постановки на учет онлайн, без необходимости приходить в военкомат. И команда его ведомства работает над этим.

Смарт-мобилизация

Минцифры работает над пилотом для украинцев - смарт-мобилизацией. По идее, человек самостоятельно выбирать специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно. Пилотной специальностью станет оператор дронов, а сроки введения - месяц-два.

"Если ты оставишь заявку и пройдешь рекрутеров и тесты, ты проходишь обучение, ты точно попадаешь в роту ударных дронов и ты точно попадаешь на ту должность, на которую ты мобилизовал себя. Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и соблюдении правил", - объяснил Федоров.

По словам Федорова, при смарт-мобилизации не нужно будет идти в военкомат, достаточно будет пройти онлайн-тест и обсудить нюансы с рекрутером.

"Если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, управляющие дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь в поле боя", - добавил он.

Отмена "заочки" в Украине

Реформа системы высшего образования на данный момент находится на стадии законопроекта, который уже находится в парламенте. Реформа, в частности предусматривает отмену заочной формы обучения. При этом Федоров уверяет, что действующие студенты смогут закончить обучение по тем правилам, по которым учились.

"Есть еще и другие вопросы. Это правила избрания ректоров, это модель финансирования вузов, это вопросы государственных мест, финансирование этого направления. Есть много еще составляющих, которые нужно сделать для того, чтобы высшие учебные заведения начали между собой реально конкурировать, для того, чтобы там появлялись менеджеры, которые способны делать трансформации высших учебных мероприятий, развивать науку, монетизировать это и, в конце концов, улучшать качество высшего образования", - добавил он.

ТОП-5 соцсетей, которым можно доверять

По словам Федорова, в плане безопасности самым топовым месседжером является Signal, дальше идет WhatsApp, Trema, Facebook Messenger, и замыкает пятерку Telegram.