Смарт-мобілізація, дрони у шкільній програмі та Starlink Маска: головне з інтерв'ю Федорова

Виробництво дронів

"Ми зможемо виробляти більше БПЛА, ніж виробляє Росія, тільки якщо відкриватимемо ринок і даватимемо можливість підприємцям масштабувати виробництво, ніколи жоден інститут, жодна вертикаль не зможе виробляти більше, ніж підприємець, який вміє масштабувати виробництво", - заявив Федоров.

Міністр додав, що в Україні вже є певна категорія дронів, виробництво яких цього року прогнозує на рівні десятків тисяч.

Крім того, Федоров зазначив, що у перспективі у кожному районі має бути школа, де діти в рамках предмета "Захист України" зможуть навчитися пілотувати дрон. Також такі програми хочуть запровадити і в університетах.

Starlink Маска

Федоров називає Starlink Ілона Маска критичною інфраструктурою для війни. Але при цьому міністр зазначає, що є Маск, який видає багато Starlink, швидку логістику та найкращі прайси, а є й інший Маск - X.com, "який робить різні заяви, які ми не підтримуємо, як і всі в Україні, і нам взагалі дико слухати те, що він говорить" .

Реєстр військовозобов'язаних

Щодо реєстру "Оберіг", Федоров стверджує, що він був ще до повномасштабного вторгнення і кожен військкомат володіє інформацією про військовозобов'язаних.

"Тепер усе буде побудовано таким чином, що коли людина приходить у військкомат, вже одразу інформація перебуває в цій системі. По суті це автоматизація роботи військкоматів, яка прибирає ці черги, віконця тощо. Це про сервіс у самому військкоматі. З іншого точки зору, це про якісні дані, що дозволяють ЗСУ, головнокомандувачу приймати управлінські рішення, скільки людей мобілізувати, хто йому потрібний і так далі", - пояснив він.

При цьому Федоров вважає, що хорошим варіантом для військовозобов'язаних була б можливість постановки на облік онлайн, без необхідності приходити до військкомату. І команда його відомства працює над цим.

Смарт-мобілізація

Мінцифри працює над пілотом для українців – смарт-мобілізацією. За ідеєю, людина самостійно обиратиме спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не з примусу, а самостійно. Пілотною спеціальністю стане оператор дронів, а терміни запровадження - місяць-два.

"Якщо ти залишиш заявку і пройдеш рекрутерів та тести, ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш у роту ударних дронів і ти точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе. Це дуже важливо для комунікації між державою та українцями про справедливість, чесність та дотримання правил", - пояснив Федоров.

За словами Федорова, при смарт-мобілізації не потрібно буде йти у військкомат, достатньо буде пройти онлайн-тест та обговорити нюанси з рекрутером.

"Якщо ти підходиш за характеристиками, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна поінформованість, професійні експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш у поле бою", - додав він.

Скасування "заочки" в Україні

Реформа системи вищої освіти наразі перебуває на стадії законопроекту, що вже перебуває у парламенті. Реформа, зокрема, передбачає скасування заочної форми навчання. При цьому Федоров запевняє, що чинні студенти зможуть закінчити навчання за правилами, за якими навчалися.

"Є ще й інші питання. Це правила обрання ректорів, це модель фінансування вишів, це питання державних місць, фінансування цього напряму. Є багато складових, які потрібно зробити для того, щоб вищі навчальні заклади почали між собою реально конкурувати, для того, щоб там з'являлися менеджери, які здатні робити трансформації вищих навчальних заходів, розвивати науку, монетизувати це і зрештою покращувати якість вищої освіти", - додав він.

ТОП-5 соцмереж, яким можна довіряти

За словами Федорова, у плані безпеки найтоповішим меседжером є Signal, далі йде WhatsApp, Trema, Facebook Messenger, і замикає п'ятірку Telegram.