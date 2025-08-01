Вкусная аджика на зиму без уксуса и варки: сохраняет максимум витаминов

Аджика на зиму без варки: простой рецепт

Ингредиенты:

помидоры - 2 кг

болгарский перец - 1 кг

перец чили - 3 шт.

чеснок - 100 г

хрен - 50 г

сахар - 3 ст.л

соль - 2 ст.л

Легкий способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры, порезать, положить в дуршлаг и оставить на 30 мин. Все для того, чтобы они постояли и из них сошла лишняя жидкость.

Приготовление аджики на зиму (фото: кадр из видео)

Далее обычный перец очистите, и чили нарежьте вместе с семенами. Хрен и чеснок очистите и перемелите вместе с остальными овощами в мясорубке.

Рецепт аджики на зиму без варки (фото: кадр из видео)

После этого добавьте соль и сахар и тщательно перемешайте. Разложите аджику по стерилизованным банкам и закройте.

Рецепт аджики на зиму без варки (фото: кадр из видео)