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Вкусная аджика на зиму без уксуса и варки: сохраняет максимум витаминов

Рецепт вкусной аджики без варки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Домашняя аджика без варки и уксуса - это не только вкусная, но и полезная альтернатива магазинным соусам. В этом рецепте сохранено максимум витаминов и естественного вкуса овощей, ведь ингредиенты не подвергаются термической обработке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Українська кухня".

Аджика на зиму без варки: простой рецепт 

Ингредиенты:

  • помидоры - 2 кг
  • болгарский перец - 1 кг
  • перец чили - 3 шт.
  • чеснок - 100 г
  • хрен - 50 г
  • сахар - 3 ст.л
  • соль - 2 ст.л

Легкий способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры, порезать, положить в дуршлаг и оставить на 30 мин. Все для того, чтобы они постояли и из них сошла лишняя жидкость.

Приготовление аджики на зиму (фото: кадр из видео)

Далее обычный перец очистите, и чили нарежьте вместе с семенами. Хрен и чеснок очистите и перемелите вместе с остальными овощами в мясорубке.

Рецепт аджики на зиму без варки (фото: кадр из видео)

После этого добавьте соль и сахар и тщательно перемешайте. Разложите аджику по стерилизованным банкам и закройте.

Рецепт аджики на зиму без варки (фото: кадр из видео)

 

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