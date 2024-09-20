В Минобороны рассказали, сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к ВСУ

К Вооруженным силам Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются в среднем 6,5 тысяч добровольцев. В армии доступно более 10 тысяч вакансий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В Центре и вокруг него не будут раздавать повестки - это прямо запрещено нормативными документами", - в очередной раз отметили в Минобороны.

Рекрутироваться можно во все Силы обороны, включая ВСУ, Нацгвардию, Службу безопасности, Государственную пограничную службу Украины и другие.

Для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, включая поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других.

Как рассказал уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец, в среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, Минобороны в этом году запустил рекрутинг в ВСУ, благодаря которому украинцы смогут найти вакансию и присоединиться к армии. В центрах рекрутинга предоставляют консультативно-информационные услуги.

В июне в Украине изменились правила рекрутинга в армию. Теперь все граждане, которые будут своевременно выбирать должность и подразделение и добровольно присоединяться к армии по мобилизации, после прохождения ВЛК будут направляться в специальные батальоны резерва.

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