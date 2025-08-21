Служебное жилье в Украине: кто и при каких условиях сможет пользоваться после реформы

В Украине планируют создать Единый государственный реестр служебного жилья. Его будут предоставлять временно и только тем гражданам, которые в этом действительно нуждаются, - работникам соответствующих сфер и предприятий, которые не имеют собственного жилья или оно расположено далеко от места их работы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Елены Шуляк, главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа"
Елена Шуляк рассказала, что после приватизации система служебного жилья в Украине фактически разрушена и уже не работает инструментом для привлечения кадров в госсектор.
По ее словам, создание реестра и изменение статуса такого жилья должно исправить ситуацию. Это предусматривает законопроект №12377, который уже прошел первое чтение, а окончательно должен быть принят до конца года.
Елена Шуляк напомнила, что Жилищный кодекс 1983 года, продолжающий действовать в Украине, предусматривал предоставление служебных квартир бюджетникам временно без права приватизации.
"Это был понятный и справедливый подход - человек приезжал на работу в другой город - ему предоставляли служебную квартиру. Уволился - жилье возвращалось в фонд и передавалось следующему работнику", - пояснила она.
После распада СССР и перемен в 90-х годах многие госпредприятия потеряли собственный жилищный фонд - так называемый "ведомственный". Закон 1998 года "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" способствовал дальнейшему выведению служебных квартир из обращения.
В результате в Украине нет единого реестра, унифицированных правил или учета потребностей такого жилья.
По словам Шуляк, это привело к тому, что служебные квартиры часто получают те, кто не нуждается, тогда как учреждения теряют ресурс для привлечения работников, которые не имеют жилья, но действительно в нем нуждаются.
Фонд не пополняется, ведь у местных властей или предприятий нет стимула строить жилье, которое впоследствии можно приватизировать.
По данным Института жилья, служебные квартиры часто не отвечают техническим нормам, их статус не закреплен в реестрах, документация устарела, а механизмы контроля не работают.
Из-за отсутствия единой системы администрирования даже сложно оценить масштаб злоупотреблений.
"Служебное жилье должно быть четко определено - с фиксированным статусом, условиями предоставления, запретом приватизации и едиными правилами. И главное - вся информация должна быть в едином государственном реестре", - акцентировала Елена Шуляк.
Именно эти изменения предусматривает законопроект №12377. Документ предлагает:
Законопроект также предусматривает установление предохранителей против искусственного изменения статуса жилья. Любое изменение должно фиксироваться в реестре и проходить через определенную процедуру, исключающую ручные решения.
Кроме того, предполагается создание электронной платформы для администрирования, позволяющей гражданам отслеживать наличие служебного жилья в общинах и прозрачность его распределения.
Шуляк подчеркнула, что служебное жилье должно быть понятным и доступным инструментом поддержки для тех, кто работает на государство, а не источником теневой приватизации.
"Этот инструмент - достаточно удачное поощрительное мероприятие, и за исключением некоторых рудиментов, оставшихся еще с советских времен и уже современных "подводных камней", является достаточно простым и понятным механизмом поддержки работника, в котором территориальная община или то или иное предприятие/учреждение/организация заинтересована как в специалисте", - резюмировала Елена Шуляк.