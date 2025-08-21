Служебное жилье в Украине: кто и при каких условиях сможет пользоваться после реформы

Елена Шуляк рассказала, что после приватизации система служебного жилья в Украине фактически разрушена и уже не работает инструментом для привлечения кадров в госсектор.

По ее словам, создание реестра и изменение статуса такого жилья должно исправить ситуацию. Это предусматривает законопроект №12377, который уже прошел первое чтение, а окончательно должен быть принят до конца года.

Как разрушилась система служебного жилья

Елена Шуляк напомнила, что Жилищный кодекс 1983 года, продолжающий действовать в Украине, предусматривал предоставление служебных квартир бюджетникам временно без права приватизации.

"Это был понятный и справедливый подход - человек приезжал на работу в другой город - ему предоставляли служебную квартиру. Уволился - жилье возвращалось в фонд и передавалось следующему работнику", - пояснила она.

После распада СССР и перемен в 90-х годах многие госпредприятия потеряли собственный жилищный фонд - так называемый "ведомственный". Закон 1998 года "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" способствовал дальнейшему выведению служебных квартир из обращения.

В результате в Украине нет единого реестра, унифицированных правил или учета потребностей такого жилья.

По словам Шуляк, это привело к тому, что служебные квартиры часто получают те, кто не нуждается, тогда как учреждения теряют ресурс для привлечения работников, которые не имеют жилья, но действительно в нем нуждаются.

Фонд не пополняется, ведь у местных властей или предприятий нет стимула строить жилье, которое впоследствии можно приватизировать.

Что изменит новый законопроект

По данным Института жилья, служебные квартиры часто не отвечают техническим нормам, их статус не закреплен в реестрах, документация устарела, а механизмы контроля не работают.

Из-за отсутствия единой системы администрирования даже сложно оценить масштаб злоупотреблений.

"Служебное жилье должно быть четко определено - с фиксированным статусом, условиями предоставления, запретом приватизации и едиными правилами. И главное - вся информация должна быть в едином государственном реестре", - акцентировала Елена Шуляк.

Именно эти изменения предусматривает законопроект №12377. Документ предлагает:

ввести единую систему учета служебного жилья,

создать четкие критерии для его предоставления,

ввести запрет на приватизацию,

унифицировать условия пользования и определить ответственных за администрирование фонда.

Законопроект также предусматривает установление предохранителей против искусственного изменения статуса жилья. Любое изменение должно фиксироваться в реестре и проходить через определенную процедуру, исключающую ручные решения.

Кроме того, предполагается создание электронной платформы для администрирования, позволяющей гражданам отслеживать наличие служебного жилья в общинах и прозрачность его распределения.

Шуляк подчеркнула, что служебное жилье должно быть понятным и доступным инструментом поддержки для тех, кто работает на государство, а не источником теневой приватизации.

"Этот инструмент - достаточно удачное поощрительное мероприятие, и за исключением некоторых рудиментов, оставшихся еще с советских времен и уже современных "подводных камней", является достаточно простым и понятным механизмом поддержки работника, в котором территориальная община или то или иное предприятие/учреждение/организация заинтересована как в специалисте", - резюмировала Елена Шуляк.