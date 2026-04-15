"Служба дома" только на бумаге: раскрыта циничная схема вербовки крымчан в армию РФ

Оккупационные структуры используют манипулятивные методы вербовки, обещая местным жителям "службу дома". В частности, людям предлагают должности в подразделениях беспилотных систем, дислоцированных в Крыму.

Такой подход создает иллюзию безопасности, однако обещания не выполняются. Сразу после мобилизации или подписания контракта людей отправляют за пределы Крыма для участия в боевых действиях против Украины.

Россия прибегает к сознательному введению в заблуждение, чтобы пополнить ряды оккупационных войск на фоне огромных потерь. Эксперты отмечают, что мобилизация населения захваченных территорий является прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

Фактически оккупанты рассматривают жителей Крыма исключительно как ресурс. Любые пропагандистские заявления о "защите" и "заботе" не соответствуют реальности, где крымчан обманом привлекают к войне.

Наемники в армии РФ

Напомним, Россия активно вербует граждан стран Африки на войну против Украины. В частности, РФ завербовала на войну более тысячи граждан Кении. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.