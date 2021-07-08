Слухання у справі про MH17 в Нідерландах припинені до 6 вересня
Окружний суд Гааги по справі про катастрофу MH17 призупинив слухання. Вони відновляться 6 вересня об 11: 00 за київським часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.
"Слухання у справі MH17 відкладені до 6 вересня", - сказав головний суддя Хендрік Стінхейс.
Відновлення слухань заплановано на 11: 00 за київським часом.
Суд у справі MH17 відновив засідання в середині квітня 2021 року. У червні почалися слухання по суті. Зокрема, у справі завершили оприлюднення всіх доказів, були опубліковані нові переговори про "Бук" після катастрофи авіалайнера і озвучені свідчення свідків запуску ракети.
В ході слухань суд також обговорював матеріали справи, включаючи представлені прокуратурою Нідерландів докази-фото і відеоматеріали, перехоплені телефонні розмови і показання свідків.
На останньому засіданні суд відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника, що склав доповідь про катастрофу, і українського олігарха Ігоря Коломойського.