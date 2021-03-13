"Слуга народу" змінила структуру партії: хто очолює нові органи

Про це у ході брифінгу повідомив глава партії Олександр Корнієнко.

Також було обрано чотирьох заступників Арахамії: Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука. Секретарем став Анатолій Остапенко.

Крім того, Кравчук повідомила, що ще вісім заступників оберуть на наступних засіданнях. Загальна кількість членів Політради має бути 73 особи.

"Національна рада громад. Його буде очолювати пан Олександр Завітневич, глава Черкаської обласної організації. Цей орган буде відповідати за формування регіональної політики та розподіл частини державного фінансування, пов'язаного саме з функціонуванням регіональних осередків", - заявив Корнієнко.