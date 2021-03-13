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"Слугу народу" будуть очищати від "засланих козачків": Корнієнко розповів як

Новость на русском → Київ, Субота 13 березня 2021 13:25
"Слугу народу" будуть очищати від "засланих козачків": Корнієнко розповів як Фото: Олександр Корнієнко (Виталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Нова політична рада партії "Слуга народу" має проводити оцінку діяльності народних депутатів. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко на з'їзді "слуг".

Він транслювався на Youtube.

За його словами, місцеві ради партії має ініціювати виключення, а політична рада має проводить оцінку діяльності депутатів.

"Ми маємо дотримуватися принципів субсидіарності та місцеві ради мають брати відповідальність за виключення таких людей у парламенті. В першу чергу я про партії кажу, що відносно наших фракцій, то ми обговоримо принципи взаємодії політичної ради партії з фракцією Ради та порадами партій в областях", - сказав Корнієнко.

Раніше президент України заявив, що команду очищають від "випадкових людей і засланих козачків".

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири парламентські партії. У рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

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