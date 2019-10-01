Вибори в Києві 8 грудня малоймовірні, - Корнієнко

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори можуть не відбутися через низку факторів

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що проведення місцевих виборів у Києві 8-го грудня малоймовірно, але припустив, що вони можуть відбутися навесні одночасно з місцевими виборами по всій Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Корнієнко агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, у разі ухвалення законопроекту про столицю, запропонованим нардепами від "Слуги народу", потрібно буде оголошувати вибори потрібно буде окремою процедурою, що в короткі терміни малоймовірно.

"Якщо говорити про 8-е грудня, то, очевидно, ми вже не встигаємо. Тим більше, що Комітет швидше за все рекомендує до першого читання проект 2143-3, в якому дата виборів не визначається взагалі. Таким чином, оголошувати вибори потрібно буде окремою процедурою, що в короткі терміни малоймовірно", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що закон про місцеві вибори відводить на виборчий процес 60 днів. У цьому випадку парламенту потрібно до 8 жовтня прийняти рішення про проведення виборів, а Центральній виборчій комісії, склад якої ще не сформований, негайно їх оголосити.

При цьому Корнієнко заявив, що вибори в Києві відбутися одночасно з місцевими виборами по всій Україні навесні.

Відзначимо, в разі ухвалення закону про столицю, вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня 2019 року. Відповідно до законопроекту, районні ради отримають частину повноважень міської ради, відбудеться відновлення районних рад, Київська міська рада скоротиться з 120 до 84 депутатів.

Також РБК-Україна повідомляло, що комітет Ради 1 окбятря прийняв рішення по закону про столицю. Члени комітету розглянули один основний і три альтернативних законпроекту про столицю.