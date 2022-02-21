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У "Слузі народу" сьогодні вирішать питання виключення Трухіна і Кузьміних з фракції

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 12:06
У "Слузі народу" сьогодні вирішать питання виключення Трухіна і Кузьміних з фракції Фото: фракція "Слуга народу" проведе засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 21 лютого, фракція "Слуга народу" проведе чергове засідання перед пленарним тижнем. На порядку денному виключення з фракції нардепів Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал спікера фракції Юлії Палійчук.

"Народні депутати обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних", - зазначила спікер фракції.

Засідання розпочнеться близько 19:00 і пройде у форматі Zoom-конференції. За словами Палійчук, таким чином політична сила тестує віртуальний формат роботи в умовах COVID-пандемії.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Верховна Рада змінила свій календарний план, у зв'язку з цим цей тиждень народні депутати проведуть у пленарному режимі.

Нагадавши, народні депутати від "Слуги народу" 19 лютого вирушили на Донбас і потрапили під обстріл.

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