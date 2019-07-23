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У "Слузі народу" роз'яснили позицію по подвійне громадянство


Разумков прокоментував недавню заяву Зеленського

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков роз'яснив позицію політсили по законодавчій ініціативі про подвійне громадянство. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, Разумков прокоментував недавню заяву президента Володимира Зеленського про можливість отримання подвійного громадянства, зокрема для етнічних українців, які живуть за кордоном. Зокрема, він відповів на питання, чи варто очікувати цього в перспективі і для всіх чи країн буде відкрита ця можливість.

"Думаю, що не для всіх країн, тому що одна країна веде свою історію з подвійним громадянством, я маю на увазі Російську Федерацію. Сама ініціатива можлива, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм, які, з одного боку, давали б таку можливість , а з іншого - захищали інтереси держави і наших громадян", - сказав глава партії.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ Павло Клімкін в жовтні 2018 року заявив, що в Україні при можливій легалізації подвійного громадянства слід виключити такий варіант для російського паспорта.

Додамо також, у січні цього року Клімкін розповів про підготовку до впровадження подвійного громадянства в Україні. Він відзначав, що в Україні потрібно почати серйозну дискусію навколо введення подвійного громадянства.

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