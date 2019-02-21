Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

В даний час розробляються пропозиції щодо відповідного законопроекту

Глава українського Міністерства закордонних справ Павло Клімкін розповів про підготовку до запровадження подвійного громадянства в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра виданню "Цензор.немає".

За словами Клімкіна, в Україні потрібно розпочати серйозну дискусію про введення подвійного громадянства.

"Для впровадження подвійного громадянства потрібен політичний консенсус. Але нам потрібно розпочати серйозну дискусію про введення подвійного громадянства. За винятком Росії. Оскільки ми в стані війни, ніякого подвійного громадянства з Росією не може бути. Потрібно чітко прописати баланси, всі права і обов'язки", - розповів міністр.

Він зазначив, що багато українців в Канаді, США, Австралії могли б працювати в Україні, якщо б було введено подвійне громадянство. Клімкін заявив, що зараз розробляються пропозиції щодо законопроекту про подвійне громадянство. При цьому міністр сумнівається, що законопроект буде розроблений до початку виборів.

Нагадаємо, в січні Клімкін підтримав ідею введення подвійного громадянства в Україні. При цьому Клімкін заявив, що в Україні при можливої легалізації подвійного громадянства слід виключити такий варіант для російського паспорта.