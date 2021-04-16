В "Слузі народу" розповіли, як парламент перезавантажує діяльність КСУ

Верховна рада зробила крок до переформатування роботи Конституційного суду України , ухваливши у першому читанні законопроект про конституційну процедуру (№ 4533). Ситуацію потрібно було змінювати, але не політичними, а професійними механізмами.

"Влада не може якимись своїми командами втручатись у діяльність і тим більше у самоврядні процедури судової гілки влади. Але принципово, щоб усі процедури та процеси, які відбуваються у судовій владі, були доброчесними. Ми хочемо, щоб судді Конституційного суду працювали чесно, без конфлікту інтересів, згідно з Конституцією та в інтересах суспільства. Якби вони так працювали, то у нас взагалі не було б проблем зі скасуванням реформ цими суддями", - заявив Корнієнко.

За його словами, законопроект № 4533 про конституційну процедуру дозволяє перезавантажити діяльність КСУ без посягання на основи конституційного судочинства. Зокрема передбачено, що Конституційний суд може деталізувати у своїх власних внутрішніх актах порядок виконання положень цього закону.

"Головне завдання - забезпечити прозору роботу цього суду, його підзвітність суспільству та відсутність конфлікту інтересів у діяльності суддів", - додав Корнієнко.

За його словами, законопроект також впроваджує низку новацій, які мають забезпечити саме такі принципи роботи КСУ.

Перш за все, це заборона виходити за межі предмету конституційного провадження. Тобто судді не зможуть визнавати неконституційними акти, про які не йдеться у конституційному поданні.

Також передбачені автоматичний розподіл справ між суддями, що позбавить можливості розподіляти справи у ручному режимі, та зобов’язання більш детально пояснювати мотиви ухвалення рішення у справі.

"У Конституційному суді знаходяться законопроекти, які стосуються скасування депутатської недоторканості, землі, мови й дуже багато інших законопроектів. В інтересах всіх фракцій запровадити прозорі правила їх розгляду", - заявила голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря.

Крім того, законопроект впроваджує чіткий механізм формування порядку денного суду. Судді обов’язково мають періодично розглядати усі справи, які перебувають на розгляді КСУ. Це дозволить уникнути затягування розгляду справ роками.

Впроваджується порядок дисциплінарного провадження стосовно суддів КСУ та перелік грубих дисциплінарних порушень. Серед них поведінка, що підриває авторитет суду, розголошення інформації, що стала відомою під час розгляду у закритому форматі, неподання або несвоєчасне подання декларації, використання статусу судді КСУ для незаконного збагачення.

У парламентській фракції "Слуга народу" переконані, що законопроект № 4533 допоможе запобігти зловживанням КСУ у резонансних справах. Зокрема, суд не зможе на власний розсуд визначати усну чи письмову форму розгляду справ, ховаючи їх від суспільства, затягувати розгляд справ та розподіляти їх у ручному режимі.

"Усе суспільство бачило, що Конституційному суду потрібне оновлення. Саме це й забезпечив парламент. Ми впевнені, що такий закон унеможливить перекоси у діяльності КСУ", - переконаний Корнієнко.