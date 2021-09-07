У "Слузі народу" розповіли, які реформи розгляне восени Рада

Є ще як мінімум чотири реформи, які Верховна Рада збирається розглянути на осінній сесії. Одна з них - документ про переформатування СБУ (№3196-д), який готується до розгляду в другому читанні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, податки і олігархи. Чим займеться Рада цієї осені" .

Їм пропонується розмежувати контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність спецслужби. У прийнятті цього документа зацікавлені, в тому числі міжнародні партнери України.

Як розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, до законопроекту надійшло 2,5 тисячі поправок. Однак днями Головне юридичне управління ВР надало свій висновок про таблиці до другого читання - там близько 80 сторінок зауважень.

"Це не означає, що їх всіх врахують, але частина з них комітет візьме до уваги. Швидше за все, цей законопроект буде винесений на другий тиждень", - сказала Кравчук.

Крім того, депутати хочуть розглянути третій закон з пакета земельної реформи - про агрокредити (№3205-2).

За словами глави СН Олександра Корнієнко, після прийняття цього документа Україні відкриється мільярдне фінансування з боку Світового банку,

Ще одна реформа, запланована на осінь, стосується децентралізації. До кінця вересня в парламент можуть внести переписаний варіант змін до Конституції, щоб закріпити в ній існування громад і новий територіально-адміністративний устрій.

У цьому проекті змін є три дискусійних нюанси. По-перше, потрібно надавати юридичний статус громадам. По-друге - чи варто зберігати райради. Третє: глава громади - це орган або посадову особу.

За словами першого віце-спікера Руслана Стефанчука, депутати спробують до кінця цієї сесії направити документ до Конституційного суду і прийняти його в першому читанні.

"Було б бажано на цій сесії, до лютого проголосувати за нього у 226 голосів. Фінальний документ ще на стадії узгодження з асоціаціями місцевого самоврядування. Відправною точкою його оприлюднення буде Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті", - пояснив глава СН Олександр Корнієнко.

Велика сутичка напевно розгорнеться навколо пенсійної реформи, яку парламент хоче запустити цієї осені. Депутати планують ухвалити законопроект про введення другого накопичувального рівня.

Раніше в Раду цього скликання вже вносили кілька редакцій цього документа, але всі вони не знаходили консенсусу ні в сесійній залі, ні в профільному комітеті.

"Думаю, що це буде свого роду друга "земля", тому що опозиція навряд чи упустить момент прийняття такої фундаментальної реформи", - припустив Корнієнко.