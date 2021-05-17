У "Слузі народу" прокоментували причини перестановок у Кабміні

За словами заступника голови фракції СН Євгенії Кравчук, депутати не бачили будь-яких проривних ідей від Петрашка, які необхідні для зміцнення економіки. Замість нього можуть призначити нинішнього голову Державної податкової служби Олексія Любченка.

"Багато моїх колег характеризують Любченка як системного менеджера, у якого є візіонерське бачення. Він налагодив хорошу роботу у своєму відомстві. Зараз і митниця, і податкова служба показують перевиконання плану. Думаю, він може себе реалізувати в більш широкому масштабі", - зазначила Кравчук.

Вона зазначила, що Криклій і Петрашко працювали під час пандемії та економічного падіння і у фракції однозначно вдячні їм. Однак Кравчук вважає, що зараз потрібно зробити акцент на економічному зростанні.

"Для цього потрібні не просто менеджери в конкретній сфері. Логічно, що на ці посади запрошують людей, які вже зарекомендували себе. Кубраков і Любченко повинні стати посиленням урядової команди", - зазначила Євгенія Кравчук.

Щодо Степанова, в "Слузі народу" вважають, що він недопрацював, про що, за словами Кравчук, свідчить те, що постанову про звільнення нинішнього глави МОЗ подав сам прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це теж багато про що говорить - коли керівник вважає, що його підлеглий недопрацював. Більшість членів профільного комітету виступають за відставку Степанова. Я однозначно буду керуватися і їх думкою і підтримаю відставку", - розповіла Кравчук.

За оцінкою заступника голови монобільшості, голосів за відставку Криклія і Петрашка повинно вистачити. Що стосується Степанова, то його долю ще обговорюватимуть на вечірньому засіданні.