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В "Слузі народу" прогнозують, що Рада ухвалить законопроект "Про ринок землі"

Новини » Політика     30.03.2020 - 19:43
В "Слузі народу" прогнозують, що Рада ухвалить законопроект "Про ринок землі"
Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Джерела РБК-Україна повідомили, що у монобільшості є достатньо голосів на підтримку відкриття ринку землі

В "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада ухвалить законопроект "Про ринок землі". Про це у коментарі РБК-Україна повідомила народний депутат Ірина Верещук.

За її словами, на голосування народних депутатів сьогодні впливатимуть дві складові.

"По-перше, це сама присутність депутатів. У нас у фракції всього присутні 211 депутатів. А по-друге - це політичне питання. Якщо подивитись на тіло закону, він, впринципі, враховує побажання, які були чомусь не почуті між першим і другим читанням до цього часу. Але зараз, все враховано. Я думаю, що голосів вистачить. Якщо будуть проголосовані всі ті поправки, які зараз викладені і ми їх бачимо у роздаткових матеріалах, то закон може бути ухвалений", - повідомила Верещук.

Також джерела РБК-Україна з фракції "Слуга народу" розповіли про те, що у монобільшості є достатньо голосів на підтримку відкриття ринку землі.

"Коли ми засідали за присутності президента, було сигнальне голосування за проект "Про обіг землі". Тоді не було тих, хто утримався або був проти. Хоча там не були всі представники фракції. Було близько 180 депутатів. Більшість за те, щоб прийняти законопроект", - повідомили джерела у фракції.

Нагадаємо, Рада України у ході розгляду законопроекту про ринок землі у другому читанні пішла на технічну перерву до 20:00.

Як писало РБК-Україна, під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня парламентарі обговорили зміни в законопроект про ринок землі. Зокрема, визначено, що документ набуде чинності з 1 липня 2021 року. Також парламентарії домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

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