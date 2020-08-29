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У "Слузі народу" закликають Ситника піти у відставку після рішення КСУ

Київ, Субота 29 серпня 2020 00:15
У "Слузі народу" закликають Ситника піти у відставку після рішення КСУ
Фото: Максим Бужанський (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Ситник не може більше виконувати обов'язки директора НАБУ

Один з авторів конституційного подання про незаконність призначення Артема Ситника, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що він вже не може бути директором НАБУ. Правоохоронці мають розпочати кримінальне провадження в разі відмови.

Про це він розповів РБК-Україна.

За його словами, рішення КСУ означає, що Ситник не може більше виконувати обов'язки директора НАБУ, це означає, що всі його дії на посаді директора НАБУ з моменту публікації рішення КСУ будуть незаконними.

У той же час Бужанський зазначив, що "Ситник має написати заяву про складання повноважень" і це єдиний на даний момент законний вихід.

Крім того, депутат переконаний, що цю ситуацію має законодавчо врегулювати парламент.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.

В коментарі РБК-Україна представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що зараз немає механізму призначення нового директора НАБУ замість Ситника, так як для цього необхідні законодавчі зміни.

У той же час в НАБУ заявили, що рішення КСУ не означає, що Ситник припиняє повноваження директора Бюро.

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