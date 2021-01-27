Прожитковий мінімум: Кабмін запропонував реформу розрахунків

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Замість прожиткового мінімуму у деяких сферах використовуватимуть "базову величину"

Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). Пропонується змінити методологію розрахунків.

Відповідний проект постанови ухвалений під час засідання уряду 27 січня, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Проект акта пропонується з 1 січня 2022 року:

удосконалити методологію формування прожиткового мінімуму. Вартість непродовольчих товарів і послуг пропонується визначати структурним методом виходячи із встановленого співвідношення вартості наборів продуктів харчування та вартості непродовольчих товарів і послуг у структурі прожиткового мінімуму (у структурі прожиткового мінімуму питома вага вартості наборів продуктів харчування та непродовольчих товарів відповідно становить - 50/50%).

Також пропонується:

змінити розрахункову величину прожиткового мінімуму до виплат, які є неосновними доходами громадян, таких як підвищення, доплати та надбавки, на базову величину для соціальних виплат на дітей та базову величину для соціальних виплат населенню, які передбачається переглядати двічі на рік;

визначити єдині підходи до розрахунку надбавок, підвищень та інших виплат із забезпеченням їх щорічного (не менше 2 рази на рік) підвищення;

для розрахунку штрафних санкцій та адміністративних стягнень використовувати базову величину для грошових платежів і стягнень, а для розрахунку розмірів плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) - базову величину для адміністративних зборів.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії, є прожитковий мінімум. Сьогодні реальний прожитковий мінімум більше ніж удвічі перевищує законодавчо встановлений.

До величини прожиткового мінімуму прив’язано понад 150 різноманітних видів виплат, що має значний вплив при плануванні видатків бюджетів усіх рівнів. Частина з цих виплат не має ніякого відношення до прожиткового мінімуму як критерію бідності (наприклад, штрафи, грошові стягнення за адміністративні, кримінальні та інші порушення).

"Отже, будь-яке збільшення прожиткового мінімуму призводить до автоматичного перерахунку значної кількості виплат та необхідності вишукання додаткових видатків бюджетів усіх рівнів", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах. Мінімальний оклад становитиме 4540 гривень. За законом мінімальний розмір посадового окладу не може бути меншим двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2189 гривень. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати.