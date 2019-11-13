В "Слузі народу" пропонують перехідний період для відкриття ринку землі

До другого читання в проект про ринок землі можуть внести поправки щодо перехідного періоду для вступу в силу окремих статей закону. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцев.

Гетьманцев хоче, щоб ринок землі відкрився поступово.

"Я виступаю за те, аби був певний перехідний період. Так, щоб ринок землі не відкривався одразу з якогось числа повністю. А щоб ми могли, з одного боку, відкривати його поступово, а з іншого - підготуватися", - заявив Гетьманцев.

Нардеп пояснив, що перехідний період дозволить підготувати Держгеокадастр до відкриття ринку.

"Так, щоб у нас були реєстри, щоб у нас був підготовлений земельний кадастр, щоб ми вирішили проблеми накладок земельних ділянок, щоб ми вирішили проблему інвентаризації державних земель. Щоб комплекс проблем який сьогодні існує з ринком землі був вирішений до, а не в процесі. Перехідний період ми повинні чітко по строках визначити для цього проекту до другого читання. Закон повинен вступити в силу, але окремі його статті можуть набувати чинності поступово", - додав він.

Нагадаємо, що сьогодні більшість фракцій виступили проти винесення законопроекту про ринок землі на голосування в першому читанні. У зв'язку з цим спікер ВР Дмитро Разумков зібрав нараду з главами фракцій з питання ринку землі.