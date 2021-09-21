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У "Слузі народу" підтвердили велике засідання за участю Зеленського: названо теми

Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракція "Слуга народу" збереться на велике засідання, яке, ймовірно, пройде в кінці наступного тижня. У ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також представники всіх гілок влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

За її словами, фракція "Слуга народу" дійсно збереться на велику нараду, в якій очікується участь всіх представників влади і президента Володимира Зеленського.

Палійчук зазначила, що засідання, швидше за все, пройде в кінці наступного тижня. "Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України", - додала вона.

Прессекретар підкреслила, що це буде не з'їзд партії, не навчання, а робоча нарада. До нього будуть допущені тільки ті, хто повністю вакцинований від коронавірусу або має негативний ПЛР-тест.

Темами зустрічі стануть:

  • обговорення стратегії роботи влади на наступний рік;
  • підсумовування роботи за два минулі роки;
  • розгляд плану законопроектних робіт.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна у партії "Слуга народу" розповіли, що Володимир Зеленський збирає народних депутатів з політсили на виїзне засідання. Імовірно, воно пройде в Трускавці.

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Володимир ЗеленськийСлуга народа