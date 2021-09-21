Зеленський збере депутатів на виїзне засідання. Обговорять кадри
Президент України Володимир Зеленський збирає народних депутатів зі "Слуги народу" на виїзне засідання. Імовірно, воно відбудеться в Трускавці.
Про це РБК-Україна розповіли кілька співрозмовників у "Слузі народу".
При цьому, не всім депутатам повідомили місце виїзного засідання.
"Поїздка пройде орієнтовно з 30 вересня по 2 жовтня. Будемо обговорювати майбутнє партії і фракції", - зазначило одне з джерел.
На питання про те, чи можливе обговорення кадрових питань під час поїздки, співрозмовник відповів ствердно.
Раніше глава уряду Денис Шмигаль прокоментував можливість майбутніх відставок Міністрів цієї осені.
Детальніше про ситуацію з відставками в Кабміні читайте в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".