В "Слуге народа" подтвердили большое заседание с участием Зеленского: названы темы

По ее словам, фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание, в котором ожидается участие всех представителей власти и президента Владимира Зеленского.

Палийчук отметила, что заседание, скорее всего, пройдет в конце следующей недели. "Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", - добавила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что это будет не съезд партии, не обучение, а рабочее совещание. К нему будут допущены только те, кто полностью вакцинирован от коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Темами встречи станут: