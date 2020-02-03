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У "Слуги народу" планують внести зміни в проведенні місцевих виборів

Новини » Політика     03.02.2020 - 12:04
У "Слуги народу" планують внести зміни в проведенні місцевих виборів
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Напередодні місцевих виборів в "Слуги народу" планують внести технічні зміни у Виборчий кодекс

На цій сесії "Слуга народу" планує запропонувати внесення змін в новий Виборчий кодекс в частині проведення місцевих виборів. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами депутата, Виборчий кодекс повинен отримати ще кілька технічних виправлень

"Питання місцевих виборів. Ми провели аналіз виборчого кодексу. Бачимо, що там дуже багато технічних нюансів, які треба виправляти. Адже в кінці третьої сесії Верховна рада україни відповідно до Конституції повинна оголосити місцеві вибори. Але якщо ми будемо оголошувати вибори в технічно недосконалих умовах, це ставить багато загроз особливо перед такими нетоповими партіями. Цим обов'язково потрібно зайнятися на цій сесії - внести ці технічні зміни", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" відмовилася від ідеї проведення дострокових місцевих виборів в Україну. За словами спікера ВР Дмитра Разумкова, вибори пройдуть 31 жовтня 2020 року. При цьому до дня голосування український уряд планує завершити розпочату децентралізацію, що дозволить місцевій владі отримати більше можливостей для перетворень.

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