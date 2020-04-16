У "Слузі народу" планують збільшити максимальний поріг кількості правок до законопроектів

Після прийняття Верховною радою законопроекту "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" № 1043 депутати планують збільшити поріг максимальної кількості поправок як підстав для застосування особливої процедури розгляду з 500 до 1000 правок. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, законопроект не обмежує кількість поправок, які можна подавати. Але поріг для застосування спеціальної процедури розгляду буде підвищено з 500 до 1000.

"Після прийняття цієї версії законопроекту ми плануємо внесення змін. Це збільшити поріг з 500 поправок до 1000", - повідомила Кравчук.

За її словами, внесення такої зміни в законі надасть фракціям можливість подавати до законопроекту понад 5 поправок.

При цьому вона додала, що кількість правок які зможе подати фракція залежатиме від кількості в ній депутатів.

Нагадаємо, Рада планує ухвалити законопроект №1043 щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Цей законопроект допоможе боротися з великою кількістю правок.

Крім того, фракція "Слуга народу" планує внести зміни в законопроект про зміни до Регламенту, щоб надати кожному депутату право на підтвердження своєї правки.